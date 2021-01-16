تركيا ترسل 25 آلية عسكرية إلى إدلب

دخلت نحو 25 آلية عسكرية تركية، اليوم السبت، شمالي سوريا متجهة نحو النقاط التركية في ريف إدلب الجنوبي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم أن نحو 25 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، وتوجهت إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.وأشار المرصد الى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس 2020، بلغ نحو 8075 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.كما ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11575 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات ومعدات أخرى.