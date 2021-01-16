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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 70 طن مخلفات وإصلاح أعمدة الإناة والكشافات بملوي

السبت 16/يناير/2021 - 06:27 م
رفع مخلفات
رفع مخلفات
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدات المحلية القروية التسع بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة، والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز، بمشاركة أهالي القرى، وقامت الوحدات برفع 70 طن قمامة، كما تم صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات.

من جانبه، قدم اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى الشكر لجميع من شاركوا فى حملة النظافة التى نفذتها الوحدة المحلية لمجلس قروي دير البرشا برئاسة جاد الكريم محمد رئيس القرية، وبمشاركة مجتمعية من أهالى القرية لرفع وتمهيد شوارع القرية بالجليدر، ورفع كافة المخلفات من نقاط التجميع، حيثُ تم رفع ما يقرب من 70 طنا من المخلفات بمساعدة معدات أهالى القرية ونقلها إلى الظهير الصحراوي وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة بالبرشا.

وأكد رئيس المدينة ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفًا واحدًا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي المعصرة برئاسة مؤمن صلاح حملة نظافة نظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بالطرق الفرعية والرئيسية بنطاق الوحدة المحلية، وذلك تسهيلا على المارة والسيارات.

وواصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى برئاسة محمود ناجي رئيس القرية حملة نظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وشملت إزالة ورفع كل المخلفات الصلبة في نطاق الوحدة المحلية، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي.

وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات بباقي القرى بالوحدة المحلية، وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

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