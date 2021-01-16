رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021 الرسمي

السبت 16/يناير/2021 - 06:13 م
صرف المنحة الخامسة
صرف المنحة الخامسة
أحمد عوض
طباعة
يتسائل كثيرون عن موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021، فقد تم تحديده في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاتفاق مع الوزراء المعنيين حول تفاصيل الدفعة الخامسة من المرحلة الثانية الخاصة بمنحة الرئيس السيسي "500 جنيه"، لدعم العمالة المتضررة التي وجه السيسي باستمرارها وعدم انتهائها في العام الماضي.

موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

تبدا عمليات الصرف من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، والمقرر فيها صرف 500 جنيها لكل فرد مستحق لهذه الدفعة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الماليه الدكتور محمد معيط، أنه يتم تحويل حوالي 4.3 مليار جنيه، لسداد الدفعة الخامسة ولرفع العبء عن المواطنيين البسطاء، نظرا للتأثير الذي شهدته العديد من الأماكن في العديد من جوانب الاقتصاد.

الجدير بالذكر أن هذه المنحة تم تحديدها للفئات الذين لا يشملهم التامينات الاجتماعية، ليستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة في إطار غلق العديد من الأنشطة التجارية وتأثرها بشكل جزئي بسبب انتشار كورونا.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021

يستطيع جميع مستحقي هذه المنحة الرئاسية، الاستعلام عن المنحة وشروطها عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة 2021 http://www.manpower.gov.eg فيجب وضع الرقم للاستعلام أو عبر إرسال رسالة نصية مشتملة على الرقم القومي على الرقم 142 ويتم الرد فورا،  بأحقيته من عدمها في منحة العمالة المتضررة، ويقدم الموقع الخاص بالوزارة العديد من الخدمات والتي تتضمن على قوائم الوظائف وشروطها، سواء داخل مصر أو خارجها، كما يتضمن أيضا جميع ما يخص أحوال العمالة من أخبار وآخر المستجدات.

قد يهمك أيضا:

بعد توجيه الرئيس بصرفها.. كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر موقع القوى العاملة



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
المزيد

الثقافة

أجافيا.. قصة تشيخوف عن اللا مقبول

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»