موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021 الرسمي

يتسائل كثيرون عن موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021، فقد تم تحديده في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاتفاق مع الوزراء المعنيين حول تفاصيل الدفعة الخامسة من المرحلة الثانية الخاصة بمنحة الرئيس السيسي "500 جنيه"، لدعم العمالة المتضررة التي وجه السيسي باستمرارها وعدم انتهائها في العام الماضي.

موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

تبدا عمليات الصرف من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، والمقرر فيها صرف 500 جنيها لكل فرد مستحق لهذه الدفعة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الماليه الدكتور محمد معيط، أنه يتم تحويل حوالي 4.3 مليار جنيه، لسداد الدفعة الخامسة ولرفع العبء عن المواطنيين البسطاء، نظرا للتأثير الذي شهدته العديد من الأماكن في العديد من جوانب الاقتصاد.





الجدير بالذكر أن هذه المنحة تم تحديدها للفئات الذين لا يشملهم التامينات الاجتماعية، ليستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة في إطار غلق العديد من الأنشطة التجارية وتأثرها بشكل جزئي بسبب انتشار كورونا.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021

يستطيع جميع مستحقي هذه المنحة الرئاسية، الاستعلام عن المنحة وشروطها عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة 2021 http://www.manpower.gov.eg فيجب وضع الرقم للاستعلام أو عبر إرسال رسالة نصية مشتملة على الرقم القومي على الرقم 142 ويتم الرد فورا، بأحقيته من عدمها في منحة العمالة المتضررة، ويقدم الموقع الخاص بالوزارة العديد من الخدمات والتي تتضمن على قوائم الوظائف وشروطها، سواء داخل مصر أو خارجها، كما يتضمن أيضا جميع ما يخص أحوال العمالة من أخبار وآخر المستجدات.





قد يهمك أيضا:







