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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء مركزي إهناسيا وبني سويف

السبت 16/يناير/2021 - 06:24 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، القرار رقم (11) لسنة 2021، والذي تضمن إجراء حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية بمركزي اهناسيا وبني سويف، وذلك في إطار الدفع بمنظومة العمل التنفيذي وتحسين الأداء الحكومي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية والاحتياجات الأساسية.

وتضمن القرار ندب: ناجي أحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل "نائبًا" لرئيس مركز ومدينة إهناسيا، وندب: علاء علي الصغير عبده، نائب رئيس مركز ومدينة إهناسيا، للعمل "نائبا" لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وندب: عبدالحي سيد عبدالحي، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل بديوان عام المحافظة.

كما شمل القرار أيضًا: تكليف محمد محمود رياض، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالعمل "نائبًا" لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف: ناصر غانم سيد أحمد، رئيس قرية براوة، للعمل "نائبًا" لرئيس مركز ومدينة إهناسيا، وتكليف: أحمد محمد على محمد سعد، بمركز ومدينة إهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية براوة، بدلًا عن: ناصر غانم الذي تم تصعيده لوظيفة نائب رئيس مدينة.

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