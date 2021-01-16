«الصناعات الصغيرة».. نواة التقدم الاقتصادي للعالم المتقدم

تلعب الصناعات الصغيرة دورًا مهمًا فى تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة، حيث تساعد تلك المشروعات فى التنمية الصناعية وتساعد على تحيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن.كما أن الاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط بل وبوجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفر شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين من المشروعات الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة وغيرها من الأنشطة التكميلية في أي من القطاعات الاقتصادية.وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، طرح 1657 وحدة صناعية بسبعة مجمعات صناعية بالمحافظات، الإسكندرية (مجمع مرغم 2) متوفر به 204 وحدة بمساحة 4 م2 لكل وحدة، البحر الأحمر (مجمع الغردقة) متوفر به 218 وحدة بمساحة 336 م2 لكل وحدة ومتخصص في الصناعات ( الغذائية - الهندسية - الكيماوية - مواد بناء ديكورية -مفروشات وملابس جاهزة )،‏ الغربية ( مجمع المحلة الكبرى) متوفر به 611 وحدة بمساحة 8 م2 لكل وحدة، ومتخصص ف الصناعات (الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات واملابس)، بنى سويف (منطقة بياض العرب) متوفر به 266 وحدة بمساحات ( 432 م2 - 540 م2- 648 م2 ) ومتخصص ف الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنيةوتم إطلاق أول منصة للمشروعات الصغيرة. وهي إحدى الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، تعمل منصة المشروعات على اتاحة كافة الخدمات واللعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الاهلية لتشجيع البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة او تطوير المشروعات القائمة فضلا على اتاحة كافة أنواع الدعم التي تلبي احتياجات جميع فئات وشرائح رواد ورائدات الأعمال من الشباب.وتفتح المنصة أبوابها لشباب الخريجين الجامعين وأصحاب المؤهلات المتوسطة، بل وأصحاب شهادات محو الأمية لتأهيلهم للدخول الي عالم ريادة الأعمال وتعريفهم بالمؤسسات العامة والخاصة التي تقدم لهم التدريب العلمي، ليصبحوا من اصحاب المشروعات، بل وتساعدهم علي اختيار المشروعات المناسبة لقدراتهم ونوعية تعليمهم وتخطط معهم لإنشاء مشروعاتهم الخاصة سواء في حاضنات الأعمال.مبادرة الرئيسوأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من المحافظات.تسهيلات الدولةتعد التسهيلات التي تقدمها الدولة، الآن، فرصة حقيقية لكل الشباب وصغار المستثمرين سواء بالقطاع الرسمي أو غير الرسمي من الراغبين في إقامة مشروع صناعي أو تهيئة أوضاع مشروعاتهم والتوسع في انتاجه والحصول علي وحدة صناعية لائقة.اليابان.. مكتملة الخدماتكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة واللتوسطة، ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المشاريع الصغيرة والملتوسطة، ففي عام 1999م تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشاريع والعمال.«كوريا الجنوبية»كان اقتصاد كوريا الجنوبية قبل نهضتها الاقتصادية يعانى من التخلف والركود، تعتبر المشاريع الصغيرة واللتوسطة بمثابة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الكوري. وتشكل نسبة من المجموع الكلي للمشاريع العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.