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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دبي تطلق «تاكسي لندن» في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل

السبت 16/يناير/2021 - 05:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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تستعد إمارة دبي لإطلاق خدمة (تاكسي لندن)، تجريبيا في شوارعها الشهر المقبل.

وقال مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن التاكسي يعتمد نظام الطاقة الهجينة (الكهرباء والوقود)، ويتميز بتصميمه الخارجي شبه المقوس، ولونه الأسود، ويعد أحد المعالم السياحية والخدمية في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف الطاير في تصريح للصحفيين اليوم السبت أن (تاكسي لندن) ينفرد بتصميمه الداخلي الذي يوفر الراحة للركاب مع مساحة واسعة تضم ستة مقاعد بمقصورة منفصلة عن السائق، ويتميز بتصميم يخدم المعاقين.

وتابع الطاير قائلا: "يتميز التاكسي بنظام ملاحة مرتبط بالأقمار الاصطناعية، ونظام التفعيل الصوتي، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير من مغادرة المسار، إضافة إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي".

وأوضح المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات أن التاكسي مزود بمحرك مزدوج للتحكم بالمركبة في الظروف المناخية المختلفة، ومكابح سريعة، ويتم شحن البطارية خلال 30 دقيقة بنظام الشحن السريع، وقرابة ثلاث ساعات بنظام الشحن العادي.

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