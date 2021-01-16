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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الغباشي: إدراج أمريكا لـ«حسم» على قوائم الإرهاب صفعة لجماعة الإخوان

السبت 16/يناير/2021 - 06:18 م
اللواء محمد الغباشى
اللواء محمد الغباشى
إسلام نصير
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وصف اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية بأنها خطوة جيدة جدا رغم أنها تأخرت كثيرا وتدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويؤكد رؤية الدولة المصرية الثاقبة في القرارات التي اتخذتها تجاه تلك التنظيمات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.

وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن إدراج أمريكا لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية رسميًا على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية بمثابة صفعة قوية على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة الإرهابية وهذ القرار تاخر كثيرا ولكنه أصاب كبد الحقيقة؛ لأن هذه الجماعة قامت بأعمال إرهابية كثيرة أضرت بالأمن والسلم ليس فى مصر فقط ولكن فى معظم دول العالم وخاصة أوروبا.

وأكد الغباشى، أن هذا القرار أصاب جماعة الإخوان الإرهابية بالهلع والخوف وقام قيادات الجماعة بعمل اتصالات مكثفة مع دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة الامريكية لمنع صدور هذا القرار لأن جماعة الإخوان هى الأم الحاضنة لهذه الجماعات الإرهابية، مضيفا أن مصر طالبت مرارا باعتبارها جماعة إرهابية ويعد القرار انتصارا مهما لقضية حرب مصر على الإرهاب، لأن مثل هذا الإجراء، جاء بعد سنوات من حرب خاضتها على أرض الواقع، في مقاومة مثل هذه التنظيمات، وفي وقت كان العالم كله والإدارة الأمريكية نفسها غير مقتنعة بإدراج مثل هذه المنظمات إلى قوائم الإرهاب.

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