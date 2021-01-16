إصلاح كسرين بخطوط المياه بحي شمال مدينة المنيا

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي، بالتعاون مع الوحدة لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بإصلاح كسر بخطي مياه بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة.وأوضح محمود حسين رئيس حى شمال المدينة أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة وإزالة أسباب المشاكل التى تواجه المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مركز ومدينة المنيا، تمت السيطرة على كسرين بخطوط المياه بعدنان المالكى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وتم إصلاح الكسر وشفط المياه حتى لا تعيق حركة المواطنين والمركبات.وأضاف رئيس حي شمال المنيا أن قسم البيئة بالحي واصل أعمال النظافة بشوارع الحى ونقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.