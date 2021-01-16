التحالف الدولي يرسل رتلا عسكريا إلى دير الزور والحسكة

دفع التحالف الدولي ضد داعش، اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة نحو قواعده في الحسكة ودير الزور.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان إنه رصد دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي مؤلفة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وصهاريج وقود، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو مدينة القامشلي، ومن ثم توجهت إلى قواعد التحالف الدولي في الحسكة وديرالزور.وأشار المرصد إلى أنه رصد في 10 يناير الجاري دخول نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف الدولي إلى قواعدها في محافظة الحسكة قادمة من إقليم كردستان العراق، عبر معبر الوليد الحدودي، ومن ثم انطلقت إلى حقلي كونيكو والعمر النفطيين في محافظة دير الزور، حيث تضم الشاحنات معدات لوجستية وأسلحة ثقيلة من بينها مدافع بالإضافة إلى عربات مصفحة.