تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لمناقشة آليات إجراء الانتخابات

تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعا في مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.وأكد أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الفصائل الفلسطينية ستحضر إلى القاهرة خلال أيام، لبحث تفاصيل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.وأوضح الرقب في تصريح لـ"الدستور" أن تلك الاجتماعات التي ستعقد الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، سيحضرها جميع الفصائل الفلسطينية، أبرزها فتح وحماس والجهاد الإسلامي.وأشار إلى أن قرار إجراء الانتخابات الذي أصدره الرئيس الفلسطيني يعد خطوة جيدة، رغم كونها متأخرة، لكنها تفتح الطريق لوجود حياة سياسية فلسطينية يختارها الشعب بنفسه.وأضاف الرقب أن هناك العديد من التفاصيل التي يجب أن يتم بحثها والاتفاق عليها لإجراء الانتخابات بشكل متكامل وعدم تعطيلها.كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، خلال العام الجاري، وتعد هي الانتخابات الأولى منذ عام 2005.وأصدر أبو مازن، أمس الجمعة مرسوما رسميا حدد فيه موعد 22 مايو المقبل، لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل.ومن المقرر استكمال المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس الماضي، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، على أن تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني إن أمكن.وكانت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2005، ولم يتم إجراء انتخابات منذ ذلك الوقت بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي.