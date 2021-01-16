طالب مصري يفوز ببطولة دولية في البلاي ستيشن
السبت 16/يناير/2021 - 05:22 م
فاتن غلابطباعة
حصد الشاب المصري عمر محمد العباسي، الطالب بجامعة مصر الدولية M.I.U، بطولة La liga الإسبانية الدولية للألعاب الإلكترونية على مستوى مصر، المؤهلة للبطولة الكبرى بإسبانيا والتي تم تأجيلها العام الحالي بسبب تفشي وباء كورونا.
واستطاع الطالب المصري احتراف ألعاب البلاي ستيشن، واكتساب عضوية الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، بعد صعوده للدور ١٦ من بطولة تركي آل الشيخ، ثم الفوز ببطولة slice N dice عام ٢٠١٨، بعدها حصد المركز الثاني في بطولة insomnia egypt عام ٢٠١٩، والفوز ببطولة Dgl وBaba Yaga عام ٢٠١٩، ثم الفوز ببطولة orange esports وبطولة esports summit عام ٢٠٢٠.
وفي ٢٠٢١، حصد العباسي المركز الأول، ببطولة la liga، التي يعقدها الاتحاد الإسباني للألعاب الإلكترونية، ويجري فيها منافسات داخلية في كل دولة مشاركة، تؤهل الفائزين لبطولة العالم بإسبانيا.
ويحتل العباسي المركز ٣٠٠ في التصنيف العالمي، والمركز الرابع مصريًا، وقبل أن يحترف عمر بطولات البلاي ستيشن كان من لاعبي الناشئين بالأهلي ثم انتقل إلى ناشئ طلائع الجيش وكان من أفضل هدافي الناشئين قبل أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم ويحترف البلاي ستيشن.
واستطاع الطالب المصري احتراف ألعاب البلاي ستيشن، واكتساب عضوية الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، بعد صعوده للدور ١٦ من بطولة تركي آل الشيخ، ثم الفوز ببطولة slice N dice عام ٢٠١٨، بعدها حصد المركز الثاني في بطولة insomnia egypt عام ٢٠١٩، والفوز ببطولة Dgl وBaba Yaga عام ٢٠١٩، ثم الفوز ببطولة orange esports وبطولة esports summit عام ٢٠٢٠.
وفي ٢٠٢١، حصد العباسي المركز الأول، ببطولة la liga، التي يعقدها الاتحاد الإسباني للألعاب الإلكترونية، ويجري فيها منافسات داخلية في كل دولة مشاركة، تؤهل الفائزين لبطولة العالم بإسبانيا.
ويحتل العباسي المركز ٣٠٠ في التصنيف العالمي، والمركز الرابع مصريًا، وقبل أن يحترف عمر بطولات البلاي ستيشن كان من لاعبي الناشئين بالأهلي ثم انتقل إلى ناشئ طلائع الجيش وكان من أفضل هدافي الناشئين قبل أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم ويحترف البلاي ستيشن.