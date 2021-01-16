طالب مصري يفوز ببطولة دولية في البلاي ستيشن

حصد الشاب المصري عمر محمد العباسي، الطالب بجامعة مصر الدولية M.I.U، بطولة La liga الإسبانية الدولية للألعاب الإلكترونية على مستوى مصر، المؤهلة للبطولة الكبرى بإسبانيا والتي تم تأجيلها العام الحالي بسبب تفشي وباء كورونا.واستطاع الطالب المصري احتراف ألعاب البلاي ستيشن، واكتساب عضوية الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، بعد صعوده للدور ١٦ من بطولة تركي آل الشيخ، ثم الفوز ببطولة slice N dice عام ٢٠١٨، بعدها حصد المركز الثاني في بطولة insomnia egypt عام ٢٠١٩، والفوز ببطولة Dgl وBaba Yaga عام ٢٠١٩، ثم الفوز ببطولة orange esports وبطولة esports summit عام ٢٠٢٠.وفي ٢٠٢١، حصد العباسي المركز الأول، ببطولة la liga، التي يعقدها الاتحاد الإسباني للألعاب الإلكترونية، ويجري فيها منافسات داخلية في كل دولة مشاركة، تؤهل الفائزين لبطولة العالم بإسبانيا.ويحتل العباسي المركز ٣٠٠ في التصنيف العالمي، والمركز الرابع مصريًا، وقبل أن يحترف عمر بطولات البلاي ستيشن كان من لاعبي الناشئين بالأهلي ثم انتقل إلى ناشئ طلائع الجيش وكان من أفضل هدافي الناشئين قبل أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم ويحترف البلاي ستيشن.