رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طالب مصري يفوز ببطولة دولية في البلاي ستيشن

السبت 16/يناير/2021 - 05:22 م
الشاب المصري عمر
الشاب المصري عمر محمد العباسي
فاتن غلاب
طباعة
حصد الشاب المصري عمر محمد العباسي، الطالب بجامعة مصر الدولية M.I.U، بطولة La liga الإسبانية الدولية للألعاب الإلكترونية على مستوى مصر، المؤهلة للبطولة الكبرى بإسبانيا والتي تم تأجيلها العام الحالي بسبب تفشي وباء كورونا.

واستطاع الطالب المصري احتراف ألعاب البلاي ستيشن، واكتساب عضوية الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، بعد صعوده للدور ١٦ من بطولة تركي آل الشيخ، ثم الفوز ببطولة slice N dice عام ٢٠١٨، بعدها حصد المركز الثاني في بطولة insomnia egypt عام ٢٠١٩، والفوز ببطولة Dgl وBaba Yaga عام ٢٠١٩، ثم الفوز ببطولة orange esports وبطولة esports summit عام ٢٠٢٠.

وفي ٢٠٢١، حصد العباسي المركز الأول، ببطولة la liga، التي يعقدها الاتحاد الإسباني للألعاب الإلكترونية، ويجري فيها منافسات داخلية في كل دولة مشاركة، تؤهل الفائزين لبطولة العالم بإسبانيا.

ويحتل العباسي المركز ٣٠٠ في التصنيف العالمي، والمركز الرابع مصريًا، وقبل أن يحترف عمر بطولات البلاي ستيشن كان من لاعبي الناشئين بالأهلي ثم انتقل إلى ناشئ طلائع الجيش وكان من أفضل هدافي الناشئين قبل أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم ويحترف البلاي ستيشن.

موضوعات متعلقة

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

صالح عبدالحي أول مطرب عربي على إذاعة لندن

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

جمعتهما الصداقة فأقنعه بالتمثيل.. مايسترو الأهلي بطلًا لآخر أفلام عزالدين ذوالفقار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل

«فنون القصة القصيرة» في قصر أحمد بهاء الدين للطفل

فنان جزائري يروى تفاصيل وصول رسوماته إلى العالمية