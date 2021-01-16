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مصر

مطارا الغردقة وأسوان يحصلان على الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن

السبت 16/يناير/2021 - 05:20 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب و محمود السعدى
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حصل مطاري الغردقة وأسوان الدوليين على شهادتي الاعتماد الصحي للسفر الآمن ويمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO.

يأتي ذلك في ضوء النجاحات والاعتمادات الدولية التي تحصل عليها المطارات المصرية خاصة السياحية خلال الفترة الحالية، بما يكفل توفير مناخ آمن للسفر ويبث رسالة طمأنينة بأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية.

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جميع العاملين بمطارى الغردقة وأسوان، ومن قبل العاملين بمطار شرم الشيخ لحصولهم على هذه الشهادة واجتيازهم تقييم التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها داخل المطارات من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل توفير مناخ آمن للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الطيران بأن ما يشهده قطاع الطيران خلال تلك المرحلة باجتياز العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية فى مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية يعكس الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بما يتلاءم مع معايير منظمات الصحة والطيران العالمية، وهو ما يؤكد أيضًا على تفانى ومجهودات جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدنى خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

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