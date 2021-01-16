رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء»: إدراج «حسم» ضمن الجماعات الإرهابية ضربة جديدة لـ«الإخوان»

السبت 16/يناير/2021 - 05:19 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
طباعة
أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن إدراج وزارة الخارجية الأمريكية، لحركة "سواعد مصر" المعروفة باسم حركة "حسم"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ضمن المنظمات الإرهابية بمثابة ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصفعة قوية للجماعة المحظورة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات المفروضة على حركة "حسم" وتصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية يأتي بموجب المادة ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا، كما أدرجت عددًا من قادة الحركة في قائمة "المحظورين"، وهم: علاء علي محمد، المعروف بـ"علاء السماحي"، المسؤول الأول عن التنظيم، والموجود في تركيا، ويحيى السيد إبراهيم، المعروف بـ"يحيى موسى"، والموجود كذلك بتركيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن تصنيف حركة "حسم" وقيادتها يهدف إلى حرمانها من المصادر اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية، فضلًا عن حظر التعامل معها.

وأكد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم –السبت- أن جماعة الإخوان الإرهابية وأخواتها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية والحركات التابعة لها لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة للدين، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وأوضح المرصد أن إدراج الحركات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ضمن التنظيمات والجماعات الإرهابية هو الفصل الأخير في تاريخ الجماعة المحظورة التي تشرف على نهايتها بكل ما ارتكبته من جرائم إرهابية على مدى التاريخ.

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة تسعى دائمًا لتقسيم المجتمعات ونشر الفوضى، فتحريض المواطنين على الشغب وممارسة العنف جزء أصيل في استراتيجية الجماعة الإرهابية.

وأوضح المرصد أن جماعة الإخوان الإرهابية ما استقر لها الحال في بلد إلا وساد فيه الخراب والدمار، فالتأسيس الحديث لشرعنة العنف بصبغة دينية كان على يدها، بدايةً من حسن البنا مؤسس الجماعة المحظورة، وما لبثت الجماعة أن تفرعت منها مختلف الجماعات الإرهابية التي ترتكب كل صنوف القتل والتخريب والعنف.

موضوعات متعلقة

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

«حواس»: اكتشافات أثرية مهمة بسقارة ستعيد كتابة تاريخ المنطقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبي تطلق «تاكسي لندن» في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب