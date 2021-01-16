باكستان تقر لقاح أسترازينيكا للاستخدام الطارئ

أقرت باكستان اليوم السبت لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" للاستخدام الطارئ في البلاد التي تعاني من زيادة الإصابات في الموجة الثانية من الجائحة، وفقًا لما قالة وزير الصحة فيصل سلطان.غير أن الوزير لم يقدم تفاصيل بشأن الكمية والإطار الزمني وآلية شراء اللقاح.وسوف يكون موظفو الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة مثل السكري ومرض القلب أول من يتلقى اللقاح مجانًا.تتوقع باكستان الحصول على جرعات مجانية من لقاح كورونا من الاتحاد العالمي للقاحات والتحصين لـ20% من تعدادها السكاني البالغ 220 مليون نسمة.ووصل عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم السبت إلى 516 ألفًا و777، وبلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 10 آلاف و908.وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 2432 إصابة جديدة على الأقل و45 وفاة على مدار الأربعة والعشرين ساعة الماضية.