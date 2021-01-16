هل يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول؟.. وزير الأوقاف يجيب

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على سؤال يقول هل في المال حق سوى الزكاة؟ وهل يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول؟ قائلًا: "نعم، في المال حق فوق الزكاة وهو الواجب الكفائي والصدقات، وفي ذلك يقول (صلى الله عليه وسلم): ما آمن بي من بات شبعانَ وجارُه جائعٌ إلى جنبِه وهو يعلم به، فإطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض من فروض الكفايات حتى لو كانت من الصدقات الزائدة بعد الزكاة".وفي إجابته عن جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، قال: "نعم يجوز، وهذا دليل على سماحة النفس مع الله والناس، وعلى كرمه مع الله والخلق، وأكد أن تعجيلها في أوقات النوازل والكروب والأزمات مستحب، وذلك لتفريج كُرب المكروبين".وأضاف جمعة: "فمن سمحت نفسه بتفريج الكروب من الصدقات ومن باب فروض الكفايات، ومن لم تسمح نفسه جاز أن يُعجل بالزكاة، وهذا وقت ينبغي على الناس فيه التراحم والتكافل، فإن لم يتراحم الناس في أوقات المحن والنوازل والشدائد والكروب فمتى يتراحمون؟ ومن لم يتعظ بتخطف الموت لبعض أهله ولأصدقائه ولأقاربه فلا واعظ له".