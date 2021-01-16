رفع 80 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

واصلت قرى مركز المنيا، اليوم، أعمال النظافة بالقرى والتوابع، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، ونجحت الحملات في رفع 80 طن مخلفات وقمامة وأتربة.وكشف رضا مصطفى، رئيس قرية طوخ الخيل، عن قيام قسم البيئة بطوخ الخيل بحملة نظافة مكثفة بالقرية والتوابع، وتم رفع ما يقرب من ١٥ طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، كما قام قسم الإنارة بالقرية باستكمال إنارة طريق مدخل الصحراوى الغربى لمدينة المنيا وتم عمل الصيانة اللازمة.وأضاف عماد محمود، رئيس قرية البرجاية بقيام قسم البيئة بالقرية برفع ما يقرب من ١٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.وفى سياق متصل، كشف هشام الضوى، رئيس قرية بنى أحمد الغربية عن قيام قسم البيئة والتجميل اليوم بقص وتهذيب الأحواض المزروعة بطريق مصر أسوان، لتوفير مظهر جمالى للمواطنين، كما قام قسم البيئة بالقرية برفع ٢٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.وأضاف محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة عن قيام قسم البيئة بالقرية برفع ما يقرب من ١٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.وأكد حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير أنه تم رفع ما يقرب من ١٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.