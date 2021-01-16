حبس متهم جديد 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت جهات التحقيق حبس متهم جديد 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة لـ"ح أ" في القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على علمه بأغراضها، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب الجريمة السابقة.