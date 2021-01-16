تطهير مستشفيات الغربية لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعليمات إلى إدارة مكافحة العدوي بتطهير المستشفيات بصفة دورية للحد من انتشار العدوى ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا.وكلف الدكتورة حسناء محمد مدير إدارة مكافحة العدوى بتكثيف عمل فريق المكافحة وناقلات الأمراض لتطهير وتعقيم مستشفيات الغربية والإشراف على العمال والمتابعة المستمرة تنفيذا للتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدريب العاملين على كيفية مكافحة العدوى والتعامل الصحيح للوقاية من الأمراض والإصابة بالفيروسات واتباع أساليب مكافحة العدوى طبقا لتعليمات وزارة الصحة.