تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي والنهائي

بعد تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، تستمر عمليات البحث حول موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي والنهائي، من جانب الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، بعد إجازة نصف العام التي من المقرر أن تبدأ اليوم الموافق 16 يناير، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 - 2020

ووفقا لما تم تداوله داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، فإن موعد امتحانات الثانوية العامة الواردة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى لم تتغير حتى الآن، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.وأن ما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية من تأجيل الامتحانات لم يرد بشأنه أية بيانات رسمية، وإذا حدثت طوارئ فسوف يتم الإعلان عنه وبشكل رسمي.





ووفقا لما كشفه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، أن موعد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، هذا العام سيكون بعد أجازة نصف العام، التي من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير، وذلك لتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديد، ويذكر أن العام الدراسي الجديد بدء في 17 أكتوبر 2020، وينتهي في 24 يونيو 2021.





تأجيل امتحانات التعليم الأساسي والجامعي 2021

ويشار إلى أن مجلس الوزراء، كان قد قرر ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأجيل امتحانات الترم الأول، لبعد انتهاء إجازة نصف العام، حيث يطبق القرار على مرحلة التعليم قبل الجامعي والجامعي، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم، وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





ومن المقرر أن تعقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وفي حين تعديل اية مواعيد سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عقب المنصات الإلكترونية وفقا لما أعلنت عنه الوزارة، وناشدت الوزارة بتحرى الدقة وعدم انسياق الجمهور وراء الشائعات التي تنشر من حين لآخر عبر السوشيال ميديا.

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