محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا

استجاب حي شرق الإسكندرية لشكاوى المواطنين الخاصة بوجود إشغالات طريق وباعة جائلين على مزلقان فيكتوريا.وتم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشوارع ابن منقذ وسيبويه والطهري وابن قرطبي، وكذلك تم المرور على شارع الجلاء، كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق.وقامت إدارة الكهرباء بالحي اليوم بإصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفى شعبان (شوارع رقم 1 و2 و3 و4) من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الروماني رشدي، وكذا رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة عدد 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدي جابر، وعدد 4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلي وأمام محطة ترام سيدي جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر في 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.