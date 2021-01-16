محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا
السبت 16/يناير/2021 - 05:01 م
هبه عويضهطباعة
استجاب حي شرق الإسكندرية لشكاوى المواطنين الخاصة بوجود إشغالات طريق وباعة جائلين على مزلقان فيكتوريا.
وتم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشوارع ابن منقذ وسيبويه والطهري وابن قرطبي، وكذلك تم المرور على شارع الجلاء، كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق.
وقامت إدارة الكهرباء بالحي اليوم بإصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفى شعبان (شوارع رقم 1 و2 و3 و4) من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الروماني رشدي، وكذا رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة عدد 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدي جابر، وعدد 4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلي وأمام محطة ترام سيدي جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر في 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.
وتم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشوارع ابن منقذ وسيبويه والطهري وابن قرطبي، وكذلك تم المرور على شارع الجلاء، كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق.
وقامت إدارة الكهرباء بالحي اليوم بإصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفى شعبان (شوارع رقم 1 و2 و3 و4) من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الروماني رشدي، وكذا رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة عدد 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدي جابر، وعدد 4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلي وأمام محطة ترام سيدي جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر في 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.