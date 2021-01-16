90 فريق طبي يتابعون حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار «100 مليون صحة»، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وأنه حال حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية.من جانبه، أوضح الدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي الذي تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريق مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.