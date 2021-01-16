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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«مالقوش فى الورد عيب».. استشارى نفسى توضح أسباب التنمر على الجميلات

السبت 16/يناير/2021 - 06:32 م
شبيهة زبيدة ثروت
شبيهة زبيدة ثروت
إسلام جمال
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أثارت صور فتاة من محافظة الشرقية تدعى «فاطمة هتلر» كثيرًا من الجدل للتشابه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة زبيدة ثروت.

وأكدت فاطمة هتلر، الملقبة بشبيهة زبيدة ثروت، خاصة في لون العينين، أنها تعشق الفنانة الراحلة وتشاهد كل أفلامها.

وأشارت إلى أنها على الرغم من ملامحها التي تشبه الفنانة زبيدة ثروت، فإنها تتعرض للتنمر بشكل كبير.

من جانبها، أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن التنمر بشكل عام مرض نفسي يعبر عن بعض الاضطرابات النفسية الداخلية للإنسان.

وعن التنمر على الجميلات، قالت استشاري الطب النفسي: «ما هو سوى اضطراب في الشخصية، بالإضافة إلى انعدام الثقة بالنفس».

«مالقوش في الورد عيب»
ويعتبر التنمر على المظهر والشكل الخارجي من أكثر الأنواع شيوعًا، وانتقاد الشكل العام كالنحافة والبدانة أو الطول والقصر، انتقادًا يتسبب في إحراج الشخص الآخر.

وأضافت أنه لا يشترط أن يكون هناك عيب حقيقي، بل أنّه لا يحقّ لأحد احتكار معايير الجمال وتعميمها، حتى أجمل الجميلات تتعرض للتنمر.

ونصحت استشاري الطب النفسي، بضرورة عدم الالتفات للمتنمرين، حتى الجميلات لم يسلمن من أوجه التنمر.

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