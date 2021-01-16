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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

50 ألف جنيه مكافأة للأطقم الطبية بمستشفى السادات بالمنوفية

السبت 16/يناير/2021 - 04:59 م
مستشفى السادات بالمنوفية
مستشفى السادات بالمنوفية
ولاء القاضى
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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، صرف مكافأة مالية قدرها (50) ألف جنيه للأطقم الطبية بمستشفى السادات المركزي، تقديرًا لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية لمدينة السادات لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ومدير المستشفى وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد محافظ المنوفية قسم العزل الخاص بمرضى كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر أسطوانات الأكسجين وعدم وجود عجز بها، كما تابع منظومة الأكسجين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير تنك أكسجين جديد بالمستشفى تبرع من أحد رجال الأعمال وجارى تشغيله، وعلى الفور وجه المحافظ بضرورة توفير 5 آلاف لتر أكسجين كشحنة تجريبية لضمان تقديم خدمة جيدة لمصابي كورونا.

كما تابع المحافظ الوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مصابي كورونا والحالات المشتبه بإصابتها وكذا المسار الآمن حفاظا على أرواح المواطنين.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا، مؤكدًا أنهم يؤدون دورًا لا يقل أهمية عن رجال القوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومؤكدًا اهتمامه بالمنظومة الصحية باعتبارها أولى اهتماماته ولابد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

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