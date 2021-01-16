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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عاهل الأردن يرحب بمخرجات «قمة العُلا»

السبت 16/يناير/2021 - 04:58 م
قمة العُلا
قمة العُلا
نيفين أشرف
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أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن ترحيبه بمخرجات "قمة العلا" التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري، مؤكدًا أن هذه القمة أسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وعقد العاهل الأردني، اليوم السبت، محادثات ثنائية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحث الجانبان، آخر التطورات والمستجدات في المنطقة ونتائج قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة العلا.

وأكد كل من؛ ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني، أهمية دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الصراعات والأزمات فيها من خلال الحوار السياسي.

كما بحثا الجانبان العمل من أجل السلام وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق المصلحة المشتركة لدول المنطقة وتنمية شعوبها.

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