غلق محال مخالفة وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في المنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، محلين تجاريين بحي وسط المدينة لمخالفتهما مواعيد الغلق، كما تم إيقاف صب سقف خرساني بدون ترخيص بقرية نزلة حسين وإيقاف بناء مخالف في المهد بقرية البرجاية.قال العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا ومنها عدم السماح بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص، وأخرى خاصة بمواعيد الغلق المحال التجارية والمقاهى.وأوضح عرفات عبدالله رئيس حى وسط مدينة المنيا أنه تم غلق ٢ محل تجارى لمخالفة مواعيد الغلق القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأضاف مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين إنه تم إيقاف أعمال صب سقف خرسانى فى المهد وتم عمل اللازم قانونا، وفى سياق متصل أفاد عماد محمود رئيس قرية البرجاية إنه تم وقف أعمال بناء فى المهد والتحفظ على مواد البناء.