محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية بالمدفن الصحى (صور)

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، المدفن الصحى بكفر دواد بمدينة السادات، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدفن والتأكد من اتباع كافة الاشتراطات البيئية والصحية الأمنة في عملية دفن المخلفات.رافقه نائبه محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام وعدد من أعضاء مجلس النواب.وتابع المحافظ مراحل إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داود بنسبة تنفيذ 60% وبتكلفة 35 مليون جنيه، واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل الدفن الصحي وتهيئة الخلية الجديدة لاستقبال تراكمات القمامة، والجارى إنشائها على مساحة 12 فدانا بأحدث معدلات التكنولوجية والمواصفات الفنية والبيئية، وذلك لاستيعاب كافة تراكمات القمامة من المقالب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمدة 5 سنوات، وسيتم استلام الخلية من الهيئة العربية للتصنيع خلال شهر لبدء الدفن بها.كما أكد مدير إدارة البيئة أن الخلية الجديدة تعد بمثابة الخلية الرابعة بالمدفن، وذلك بعد غلق خليتين على مساحة 17 فدانا، بالإضافة إلى أنه جارى حاليًا دفن تراكمات القمامة الواردة من الوحدات المحلية، وكذا تراكمات مقلبي مركز قويسنا وتلا بالخلية الثالثة على مساحة 9 أفدنة، مشيرًا إلى أنه تم نقل 80 ألف طن تراكمات قمامة بمقلب قويسنا خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم غدًا الانتهاء من مقلب مركز قويسنا بالكامل، كما تم رفع 110 آلاف طن قمامة من مقلب مركز تلا وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الحالي.كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية عمارات إسكان الصوامع بمركز السادات "إنشاء جديد" والتي تتكون من 74 عمارة عبارة عن 1776 وحدة سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه، حيث أكد مدير مديرية الاسكان بأنه تم نهو الأعمال الإنشائية لكافة الوحدات بتمويل من وزارة الإسكان، وتحت إشراف المحافظة وتم الاستلام النهائي من المقاولين.هذا ووجه المحافظ مدير مديرية الإسكان بضرورة إعداد مذكرة بكافة احتياجات المنطقة من مرافق حيوية وضرورية ومنشآت خدمية لبحث إمكانية إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام القادم.