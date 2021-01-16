رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية بالمدفن الصحى (صور)

السبت 16/يناير/2021 - 04:56 م
محافظ المنوفية يتابع
محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية
ولاء القاضى
طباعة
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، المدفن الصحى بكفر دواد بمدينة السادات، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدفن والتأكد من اتباع كافة الاشتراطات البيئية والصحية الأمنة في عملية دفن المخلفات.

رافقه نائبه محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتابع المحافظ مراحل إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داود بنسبة تنفيذ 60% وبتكلفة 35 مليون جنيه، واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل الدفن الصحي وتهيئة الخلية الجديدة لاستقبال تراكمات القمامة، والجارى إنشائها على مساحة 12 فدانا بأحدث معدلات التكنولوجية والمواصفات الفنية والبيئية، وذلك لاستيعاب كافة تراكمات القمامة من المقالب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمدة 5 سنوات، وسيتم استلام الخلية من الهيئة العربية للتصنيع خلال شهر لبدء الدفن بها.

كما أكد مدير إدارة البيئة أن الخلية الجديدة تعد بمثابة الخلية الرابعة بالمدفن، وذلك بعد غلق خليتين على مساحة 17 فدانا، بالإضافة إلى أنه جارى حاليًا دفن تراكمات القمامة الواردة من الوحدات المحلية، وكذا تراكمات مقلبي مركز قويسنا وتلا بالخلية الثالثة على مساحة 9 أفدنة، مشيرًا إلى أنه تم نقل 80 ألف طن تراكمات قمامة بمقلب قويسنا خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم غدًا الانتهاء من مقلب مركز قويسنا بالكامل، كما تم رفع 110 آلاف طن قمامة من مقلب مركز تلا وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الحالي.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية عمارات إسكان الصوامع بمركز السادات "إنشاء جديد" والتي تتكون من 74 عمارة عبارة عن 1776 وحدة سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه، حيث أكد مدير مديرية الاسكان بأنه تم نهو الأعمال الإنشائية لكافة الوحدات بتمويل من وزارة الإسكان، وتحت إشراف المحافظة وتم الاستلام النهائي من المقاولين.

هذا ووجه المحافظ مدير مديرية الإسكان بضرورة إعداد مذكرة بكافة احتياجات المنطقة من مرافق حيوية وضرورية ومنشآت خدمية لبحث إمكانية إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام القادم.

موضوعات متعلقة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

«حامل في مخدة».. قصة سيدة اتهمت أطباء مستشفى قوص بسرقة توأمها

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب