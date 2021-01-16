وزيرة الصحة تستعرض خطة التأمين الطبي لبطولة العالم لكرة اليد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لرؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة، وتوفير كل سبل الحماية الصحية لهم من خلال التأمين الطبي لجميع فعاليات البطولة، والتشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية، مشيرة إلى استقرار الأوضاع في مصر فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالعديد من دول العالم.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور علاء عيد، المشرف على اللجنة الطبية بوزارة الصحة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وحسين لبيب مدير النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، لمتابعة مستجدات أوضاع العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من يناير الجاري.وأوضحت الوزارة أن وزيرة الصحة والسكان ناقشت مع رؤساء الوفود جميع المستجدات بخطة التأمين الطبي، والتي يتم مراجعتها باستمرار بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد، مشيرة إلى أنه تم اعتماد آلية إجراء تحليل الـ"pcr" لفيروس كورونا المستجد كل ٢٤ ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، في إطار التشديد على الإجراءات الاحترازية والاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام.وأضافت الوزارة أن وزيرة الصحة والسكان قدمت لرؤساء الوفود خلال الاجتماع شرحًا مفصلًا عن خطة التأمين الطبي للبطولة، والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الوزارة وتشرف عليها اللجنة الطبية برئاسة الدكتور علاء عيد، خلال فعاليات البطولة، كما أوضحت مدى فعالية تطبيق سياسية المجموعات المغلقة "full Bubble" في الحفاظ على صحة جميع الوفود من خلال تتبع محدودية جميع تحركاتهم بين فندق الإقامة وصالات التدريب أو المباريات فقط، وذلك حتى الانتهاء من البطولة وعودتهم إلى بلادهم سالمين.وتابعت الوزارة أن الوزيرة أكدت حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة مصر والتعامل بكل حزم فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا على كل المستويات، كما أشارت إلى حرصها على المتابعة المستمرة لتطبيق التأمين الطبي، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه المشاركين في البطولة من الناحية الطبية، فضلًا عن حرصها على التواصل مع جميع البعثات المشاركة في البطولة والوقوف على احتياجاتهم بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستجابة السريعة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لجميع المستجدات والعمل بخطة التأمين الطبي بطريقة "المناورة"، والذي كان واضحًا في تغيير المدة الزمنية لإجراء تحليل الـ"pcr"، موجهًا الشكر لوزيرة الصحة والسكان لمتابعتها الحثيثة للتأمين الطبي للبطولة، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للخطة الطبية التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة.وأكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن اختيار مصر لإقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد على أرضها يعد فخرًا لجميع المصريين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الاهتمام الذي توليه للبطولة والوقوف على تطبيق خطة التأمين الطبى للبطولة والتنسيق الدائم مع اللجنة الطبية للمونديال.ومن جانبهم، أشاد رؤساء الوفود المشاركة في البطولة خلال الاجتماع، بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي يتم تطبيقها سواء بأماكن إقامة الوفود، أو الاستادات الرياضية، وداخل صالات الألعاب، وكذلك التجهيزات الطبية والخدمات المقدمة للمشاركين في البطولة، وتوفير كل الاحتياجات الطبية لهم، مؤكدين أن الدولة المصرية تنتهج نهجًا جديدًا في تنظيم البطولات الدولية في ظل تخوف العالم من تداعيات فيروس كورونا.