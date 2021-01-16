21 ألف جنيه غرامات لعدم ارتداء الكمامة في حي المنتزه بالإسكندرية

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة أسفل كوبري الساعة، حيث تمكنت الحملة من إزالة ١٥ "كشك" و٢١ سقيفة مخالفة وغلق وتشميع ٢ محل.كما تم تحصيل غرامات فورية تقدر بـ٢١ ألف جنيه، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتم أخذ بعض عينات منتجات الألبان لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا علي سلامة المواطنين وإعدام قوالب من البسطرمة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها.