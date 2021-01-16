20 فريق طبي يتابعون حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا ببورسعيد

أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، استمرار أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات وزارة الصحة تحت شعار «100 مليون صحة».وأوضح «أبو هاشم» أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.وأشار إلى أنه يتم تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لإستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص 20 فريق طبي، منهم 8 متحركين للزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 12 فريق ثابت، وتم توزيع الهواتف الخاصة بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.