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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى الخطاطبة وكفر داود

السبت 16/يناير/2021 - 06:29 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مشروع محطة معالجة صرف صحي الخطاطبة وكفر داود بطاقة 20 ألف م3 يوم، وبتكلفة 450 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب (شرق ووسط الدلتا).

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة السادات لمتابعة مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، رافقه نائبه محمد موسى، والمهندس رشدى عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المهندس رشدي عمر أن المشروع يعد محطة معالجة ثلاثية وستخدم 10 قرى، ومن المقرر نهو الأعمال في ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن المناطق المقررة خدمتها (كفر داود، الخطاطبة المحطة، الخطاطبة البلد)، أعمال (خطوط طرد، شبكات انحدار، محطات رفع) بتكلفة 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرى (الطرانة، عزبة الطرانة، أبونشابة، جزيرة أبونشابة، منشأة سرور، الجيار، السلام) تحت الإسناد، وكذا مرافق الإسكان الاجتماعي بمناطق (الصوامع، بديل الدير، الأخماس، الخطاطبة) بتكلفة 65 مليون جنيه، مؤكدًا أن عدد المستفيدين 250 ألف نسمة.

كما أضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة بنسبة تنفيذ 80%، والتي تتضمن عنبر طلبات رفع الحمأة، المدخل والمصافي، أحواض فصل الزيوت والشحومات، حوضان ترسيب ابتدائي، حوضان مكثف حمأة، حوضان تهوية ميكانيكية، حوضان مزج كلور، 8 أحواض تجفيف، بإلاضافة إلى غرفة توزيع الحمأة للمكثفات، غرفة التوزيع إلى أحواض الترسيب الابتدائي، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا استكمال أحواض الترسيب النهائي، ومبنى الفلاتر، ومحطة رفع المياه المنقاة، وأحواض التجفيف المستجدة، مضيفًا إلى أنه جار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم توريد وتركيب كباري الترسيب الابتدائي، وتركيب خط المواسير أسفل حوض الترسيب الابتدائي، وتم توريد مهمات السكنر وكوبري الراسب الرملي.

وأشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المبذولة على الأرض الواقع، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحى، والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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