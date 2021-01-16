وفد نيجيري يزور الجامع الأزهر ويتعرف على أروقته العلمية

استقبل الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أمس الجمعة، الدكتور عيسى علي فنتامي، وزير الاتصالات النيجيري، والسفير بشير إبراهيم معاجي، سفير دولة نيجيريا في جمهورية مصر العربية، والوفد الموافق لهما.رحب مدير عام الجامع الأزهر بالوفد النيجيري، ملبغا إياهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يؤكد دائما على ضرور تعزيز التعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف وقيادات وشعوب القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم في مواجهتها لجماعات الإرهاب والضلال، وتفعيل دور الأزهر في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وفق منهجه الوسطي المعتدل البعيد عن الإفراط والتفريط.ونظمت إدارة الجامع الأزهر للوفد النيجيري جولة تعريفية داخل الجامع الأزهر، وأروقته العلمية، وفروعها الخارجية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، ودورها في خدمة أبناء المجتمع وغيرهم من الطلاب الوافدين، كما حضر الوفد النيجري خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، تحت عنوان "سماحة الإسلام من أهم مظاهر عالميته".من جانبهم؛ أعرب أعضاء الوفد النيجيري عن تقديرهم للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجهوده المبذولة في محاربة الفكر المتطرف والتصدي للجماعات المتطرفة التي تثير الفوضى وتشوه صورة ديننا الحنيف، بالإضافة إلى دور الأزهر الكبير في تعليم الطلاب الوافدين وتدريب الائمة والوعاظ الوافدين.