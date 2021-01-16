«ألقى بنفسه من الرابع».. انتحار مريض كورونا بمستشفى أشمون

أقدم مصاب بفيروس كورونا، على الانتحار داخل مستشفى الحميات بأشمون، التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك بإلقاء نفسه من الدور الرابع في المستشفى، وتوفي على إثر ذلك، فيما تحركت قيادات مديرية الصحة بالمنوفية إلى مكان الحادث.وأكدت مصادر طبية أن المريض يعاني من مشاكل نفسية، ودخل مستشفى الحميات بأشمون يوم 15 الماضي لتلقي العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، تحت إشراف طبي من الفريق المتواجد بالمستشفى.وكانت قد صرح مصدر طبي، بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن انخفاض الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل، مؤكدا انتهاء ذروة الإصابات في المحافظة، وأن أعداد الإصابات سوف تقل مع نهاية يناير الجاري.