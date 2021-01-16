16 وفاة و706 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 16 حالة وفاة و706 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع بذلك إلى 4 آلاف و137 وفاة، والإصابات إلى 313 ألفًا و557 إصابة منذ بدء الجائحة.يذكر أن السلطات الأردنية رفعت، اليوم، الحظر الذي فرضته منذ أشهر، تماشيًا مع سياسة رفع الحظر بشكل تدريجي عن العديد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.