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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مستشفى المنيا الجامعى يجرى جراحة ناجحة لطفل 9 سنوات

السبت 16/يناير/2021 - 06:25 م
مستشفى المنيا الجامعي
مستشفى المنيا الجامعي
المنيا ـ على حسين
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أجرى قسم العظام بكلية الطب بجامعة المنيا بمستشفى المنيا الجامعي، أول عملية جراحية ناجحة من نوعها؛ لإصلاح الطرفين العلويين لطفل عمره 9 سنوات مصابًا بنقص الكولاجين أو مرض العظم الزجاجي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن المستشفيات الجامعية بفضل ما تتمتع به من توفير أفضل الكوادر الطبية المؤهلة، والإمكانيات والتقنيات الصحية، باتت واجهة علاج لجميع مرضى المحافظة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم لكلوك، أستاذ جراحة العظام بطب المنيا ورئيس وحدة علاج التشوهات وإعادة بناء الأنسجة الذي قام بإجراء العملية، إن العملية الجراحية تنفرد عن باقي عمليات إصلاح تشوهات العظام الزجاجية التي تجري بالجمهورية، لكونها أجريت للطرفين العلويين معًا، إلى جانب استخدام مسامير معدنية تستجيب للتمدد والإطالة تدريجيًا بما يمنع تشوه العظام عند حدوث النمو العظمي، وذلك لانخفاض كمية الكولاجين في جسم المريض الذي يسبب هشاشة العظام وتكسيرها.

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