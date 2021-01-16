الهند تطلق أكبر حملة تطعيم في العالم ضد كورونا

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم كجزء من الجهود التي تبذلها الدولة ذات الكثافة السكانية المرتفعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأشاد مودي- بحسب ما ذكرته صحيفة (إنديا إكسبريس) الهندية عبر موقعها الإلكتروني- بالعلماء والعاملين في مجال الصحة الذين يقفون في الخطوط الأمامية ضد الوباء، قائلًا إنه "وسط الأزمة ومناخ اليأس، يبعث أحدهم الأمل بوضع حياته على المحك لحمايتنا".وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن "بروتوكول السلامة يتضمن التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الطبية يجب أن يستمر".