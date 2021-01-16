رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: تشجيع المواطنين على الاشتراك بمنظومة تطوير مراكز تجميع الألبان

السبت 16/يناير/2021 - 05:03 م
الألبان
الألبان
عبدالناصرمحمد
طباعة
قام اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية، بزيارة إلى محافظة دمياط اليوم، وعقد اجتماعًا بهدف تنشيط المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والجهات الممولة متمثلة في البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي.

‏وقال "صابر" إن دمياط محافظة غنية بالثروة الحيوانية وتربية المواشي الحلاب، وإن مشروع تطوير الألبان يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير غذاء صحى وآمن من منتجات ألبان.

‏وأضاف أن مراكز تجميع الألبان تستفيد بالفائدة الميسرة 5% من خلال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووصل عدد مراكز تجميع الألبان بمحافظة دمياط 50 مركزًا تم ترخيص 10 منها، وجار ترخيص الأعداد المتبقية، كما تم اعتماد توريد معدات لعدد 5 مراكز واستقبال عدد 8 مراكز جديدة.
‏حضر اللقاء المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، والحاج عبدالمنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان، والمهندس عمر علي رئيس لجنة الدعم الفني بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، والمهندس أحمد عابدين، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية، والدكتور حسام عبدالرازق، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية، والمهندس سالم البقري، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية.

موضوعات متعلقة

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

«حامل في مخدة».. قصة سيدة اتهمت أطباء مستشفى قوص بسرقة توأمها

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب