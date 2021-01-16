الزراعة: تشجيع المواطنين على الاشتراك بمنظومة تطوير مراكز تجميع الألبان

قام اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية، بزيارة إلى محافظة دمياط اليوم، وعقد اجتماعًا بهدف تنشيط المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والجهات الممولة متمثلة في البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي.‏وقال "صابر" إن دمياط محافظة غنية بالثروة الحيوانية وتربية المواشي الحلاب، وإن مشروع تطوير الألبان يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير غذاء صحى وآمن من منتجات ألبان.‏وأضاف أن مراكز تجميع الألبان تستفيد بالفائدة الميسرة 5% من خلال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووصل عدد مراكز تجميع الألبان بمحافظة دمياط 50 مركزًا تم ترخيص 10 منها، وجار ترخيص الأعداد المتبقية، كما تم اعتماد توريد معدات لعدد 5 مراكز واستقبال عدد 8 مراكز جديدة.‏حضر اللقاء المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، والحاج عبدالمنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان، والمهندس عمر علي رئيس لجنة الدعم الفني بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، والمهندس أحمد عابدين، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية، والدكتور حسام عبدالرازق، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية، والمهندس سالم البقري، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية.