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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الصحة العالمية» تنظّم ورشة عمل في عدن لمتابعة حالات سوء التغذية باليمن

السبت 16/يناير/2021 - 04:39 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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عقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة عمل في محافظة عدن لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم.

وتهدف الورشة إلى متابعة وضع حالات سوء التغذية للأطفال في جميع محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمستفيدين.

وتسعى المنظمة من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة - ممثلة بالمركز - لليمن الشقيق في جميع المجالات.

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