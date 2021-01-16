استبدال أعمدة الإنارة المتهالكة في قرى كفرالشيخ

أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، انطلاق أعمال حملات النظافة الموسعة بقرى محلة موسى، ودقلت، والحمراء، ودقميره، ومتبول، والخادمية، موجهًا باستكمال أعمال التطهير لغرف الصرف بجميع القرى، والتركيز على عوازل أعمدة الإنارة، واستبدال المتهالك منها.وأضاف شعبان أن ذلك جاء بإشراف ومتابعة منصور عمر، ومحمد رضا، ومحمد صلاح، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، والصاوي مختار، رئيس قرية الحمراء، وحماده الرويني، رئيس قرية دقلت، وإبراهيم حجاج، رئيس قرية محلة موسى، وبهاء عبدالجواد، رئيس قرية متبول، وياسر عقبه، رئيس قرية دقميره، وجمال السبع، رئيس قرية الخادمية.فيما وجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، بإزالة التعديات على حرم الشوارع بغرب مدينة كفرالشيخ، والتي تمت بامتداد شارع 23 يوليو أمام مستشفى الرحمة الخاص، مشددًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستشفى لمخالفتها التعدي على الشارع الرئيسي.وتمت إزالة التعديات على الشارع الرئيسي بعرض 4 أمتار بطول 15 مترًا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.