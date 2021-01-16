«وقفة رجالة» يواصل نجاحه بشباك التذاكر مع كوكبة من النجوم

يعرض بدور العرض السينمائي فيلم «وقفة رجالة» الذي اقترب من تحقيق المليون الأول في شباك الإيرادات، حيث حقق منذ طرحه من عدة أيام قليلة يوميًا من 300 لـ400 ألف جنيه وهو رقم كبير، مقارنة بالأعمال الأخرى التي تتنافس معه، بالإضافة إلى أن الفيلم يتم طرحه في ظروف صعبة يعيشها العالم حاليًا بسبب فيرس كورونا.وفيلم "وقفة رجالة" من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي، وأحمد الجنايني، وهو أول فيلم مصري يقوم ببطولته 4 أبطال رئيسيين من جيل الجراندات، وهم بيومي فؤاد، وسيد رجب، وماجد الكدواني، وشريف دسوقي، وهى تجربة جديدة ومختلفة.الفيلم يعتمد علي كوميديا الموقف بين أبطاله الأربعة، حيث يجتمعون للسفر، ولكل شخص منهم حكاية مختلفة ومواقف كوميدية مميزة، حيث يقدم نجومه كوميديا مختلفة.وعلى الرغم من اعتماد العمل على الكوميديا، لكنه يركز علي رسائل إنسانية بجانب أن الفيلم به أكثر من خط رومانسي كعلاقة محمد سلام، وأمينة خليل، وسيد رجب، وسوسن بدر في الأحداث.الفيلم يضم مواهب وطاقات شابة جديدة، بجانب نجوم كبار كـ علوي الحسيني الذي شارك من قبل في snl بالعربي، ومريم الجندي التي شاركت في عرض "سينما مصر" بمركز الإبداع الفني مع خالد جلال، والفنان الشاب باسم موريس ومصطفي منصور.