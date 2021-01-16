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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

باسم سمرة يورط سوسن بدر في «بنت السلطان»

السبت 16/يناير/2021 - 05:48 م
باسم سمرة
باسم سمرة
منار إبراهيم
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تحضر الفنانة سوسن بدر لدورها ضمن أحداث عمل مسلسل "بنت السلطان" الذي يخوض بطولته كل من باسم سمرة وروجينا، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" من داخل فريق العمل، عن أن باسم سمرة يجسد دور ابن سوسن بدر ضمن الأحداث التي يضعها في العديد من المواقف والمشاكل في إطار درامي اجتماعي مشوق بعدد من المناطق الشعبية، على أن تبدأ تصوير أولى مشاهد العمل خلال أيام.

"بنت السلطان" بطولة أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمود حافظ، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالرووس، روجينا، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

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