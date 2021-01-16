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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل إقامة أول مهرجان لسباق الهجن بمطروح

السبت 16/يناير/2021 - 04:56 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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قال مهدي العمدة نائب مطروح السابق وأحد المشرفين على إنشاء ساحة مهرجان سباق الهجن بمطروح: تستعد محافظة مطروح لإقامة أول مهرجان لسباق الهجن فى المحافظة، وذلك على غرار سباق الهجن الذي يقام بسيناء والإسماعيلية ودول الخليج.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور، أن عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا بحضور جمال الشورى عضو مجلس النواب والشيخ عبدالله المهيري رئيس الاتحاد الدولى لسباق الهجن بدولة الإمارات ورئيس اتحاد آسيوى سباقات الهجن، لبحث تنظيم سباق للهجن بمطروح على غرار سباقات الهجن التي تقام بسيناء والإسماعيلية.

وأضاف أنه تمت معاينة 3 أماكن مقترحة وهي: "جنوب براني، جنوب قرية أبوزريبة، بحري الشبيكات، مؤكدًا أنه تم اختبار جنوب قرية أبوزريبة لإقامة سباق الهجن نظرًا لطبيعة الأرض والمناخ المناسب، مشيرًا إلى أنه جارٍ إجراء الإحداثيات لإنشاء ساحة السباق.

وأكد أنه سيتم تجهيز ساحة السباق خلال شهرين على أن تقام المسابقة في مايو 2021، مرددًا: "سباق الهجن بمطروح إضافة قوية للمحافظة والفضل يرجع لربنا ثم للواء خالد شعيب لأنه السبب في جذب مثل هذه الأنشطة المميزة والتي لم تكن موجودة من قبل وسعيه الجاد في إنجاح وإقامة السباق".

وأشار إلى أنه جارٍ إنهاء الإجراءات لإقامة سباق الهجن الأول بمطروح، موضحًا أن رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الهجن بدولة الإمارات أهدي محافظة مطروح 20 راكبًا آليًا يوضع على ظهر الجمال للمساعدة فى عملية التدريب والتوجيه.

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