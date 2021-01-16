«التجمع» ينظم دورة تدريبية لنوابه بمجلسي «الشيوخ والنواب»

نظم حزب التجمع دورة تدريبية لنوابه بمجلسي الشيوخ والنواب، عن مهام ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، اليوم، بالمقر المركزي بحضور بعض قيادات الحزب.وقدم الدورة التدريبية عبد الناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، والأمين العام المساعد للحزب لشئون التثقيف والتدريب، وأمين الشؤون البرلمانية السابق.