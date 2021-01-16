جلسات عمل مكثفة لأسرة مسلسل «المداح»

يستعد الفنان حمادة هلال لتصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "المداح"، وذلك خلال الفترة المقبلة ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج أحمد سمير فرج يجري جلسات عمل مكثفة والشركة المنتجة للانتهاء من مرحلة ترشيحات الأبطال المشاركين بجانب حمادة هلال، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير ووضع الخطة الزمنية وما يلزم لانطلاق التصوير، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال نهاية شهر يناير الجاري أو أول شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير.ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبوزيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.