محمد أنور يغيب عن موسم رمضان المقبل بسبب «إسعاف يونس»

حقق الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بعد عرض مسلسل "إسعاف يونس" على منصة واتش ات، حيث نال المسلسل إعجاب الجمهور وحقق انتشارًا كبيرًا، وهو أول بطولة مطلقة لـ"أنور"، وشارك معه كل من سارة سلامة ومنة عرفة ومحمد علي رزق وإيمان السيد، والمسلسل من إخراج معتز التوني.وعلمت "الدستور" أن محمد أنور قرر عدم المشاركة في أي عمل لموسم رمضان المقبل، وبذلك يغيب لأول مرة منذ عدة سنوات.وقرر محمد أنور التركيز في تحضيرات الموسم الثاني والثالث من مسلسل "إسعاف يونس"، حيث سيقدم موسمين جديدين على منصة واتش ات أيضًا كل منهما سيكون 10 حلقات على نفس طريقة وأسلوب الموسم الأول، حيث اتفق بشكل نهائي مع الشركة المنتجة، ومن المقرر عرض الأجزاء الجديدة بعد موسم رمضان المقبل.