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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحكم بإعدام شاب لخطفه وقتله طفلة 9 سنوات في كفرالشيخ

السبت 16/يناير/2021 - 05:16 م
محكمة
محكمة
عمرو الشامي
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أصدرت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الثالثة"، حضوريًا حكمًا بالإعدام على "محمد.ر.ك"، 23 سنة، لقيامه بخطف طفلة وقتلها بهدف السرقة، وذلك فى أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدى سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلى كفرالشيخ.

وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2020، بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفرانى مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور مختار يوسف"، تاجر، ويقيم بقرية دمرو الحدادي، دائرة المركز، يفيد تلقيه مكالمة من مجهول يخبره فيها باختطاف ابنته "أبرار" 9 سنوات، وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، فدية مقابل إطلاق سراحها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة، والتوصل إلى مرتكبيها، فيما أسفرت الجهود بعد مرور 24 ساعة من بلاغ والدها، أن وراء اختطاف الطفلة جار المجنى عليها "محمد.ر.ك"، 23 سنة، صاحب محل زيوت سيارات.

وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة بهدف مساومة والدها على دفع فدية 100 ألف جنيه، وعندما استغاثت قتلها، ووضع جثتها فى شوال وألقاها فى مياه ترعة بحر دمرو المارة أمام المحل الخاص به.

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