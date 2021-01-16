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منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

السبت 16/يناير/2021 - 04:13 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
هبه محمد
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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين على محركات الانترنت " جوجل " كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، ويتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة والضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة وادخال رقم المشترك والضغط على زر الاستعلام من خلال الرابط التي أطلقته شركة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأعلنت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، للحد من التكدس والزحام في الشوارع، خوفًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، وفقًا لبيان شركة الكهرباء والطاقة المتجددة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

وفرت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة، للمواطنين رابط طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، ليتمكن المواطنين من فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى وهو كالتالي: (من هنا)

أسعار الكهرباء 2021

وجاءت أسعار الكهرباء الجديدة لعام 2021، لشرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة إعادة هيكلة الدعم والتي تم البدء في تحصيلها في فاتورة الكهرباء بداية من شهر أغسطس 2020، عن استهلاك يوليو الماضي كالأتي:

1 - الشريحة الأولى: من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا ).

2 - الشريحة الثانية: من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا ).

3 - الشريحة الثالثة: من صفر إلى 600 كيلو وات ( 140 قرشا ).

4 - الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلو وات ( 155 قرشا ).

وتستمر جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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