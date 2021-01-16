«المركزي» يكشف تطورات معدل التضخم العام خلال 2020

اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بحلول منتصف مارس 2020.واستجابة لهذه الأزمة الصحية وتأثيرها على الصعيدين المحلي والعالمي، اتخذ البنك المركزي إجراءات استباقية لتيسير الأوضاع النقدية الحقيقية وترسيخ توقعات التضخم لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الجائحة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.كان التحرك الاستباقي من لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساسية في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس 2020 لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية.شملت الاجراءات، أيضًا، إطلاق عدة مبادرات موجهة إلى أكثر القطاعات تضررًا في الاقتصاد، لاسيما قطاع السياحة.ومع استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعاتها في سبتمبر ونوفمبر 2020، وبالتالي، تم خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.في هذا الإطار، سجل متوسط المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 5.0 ٪ خلال عام 2020، مقارنة بمتوسط بلغ 9.2 ٪ في عام 2019 وهو أقل معدل مسجل له منذ 2005. يأتي ذلك في حين سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر متوسطا بلغ 5.2 ٪ خلالالربع الرابع من عام 2020، والذي جاء أقل من الحد الأدنى للنطاق للمستهدف المعلن عنه في عام 2018 وهو 6٪. وقد جاء الانحراف عنالمستهدف نتيجة ( عوامل مرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا والتدابير الحتوائية المرتبطة بها والتي أثرت على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا، وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق لمستوى عدم اليقين عالميًا، إضافة إلى عوامل هيكلية خارجة عن سيطرة السياسة النقدية، ويرتبط ذلك بصفة خاصة بالتدابير الحكومية لتجنب أي نقص في المعروض في السوق المتعلق بالسلع الغذائية على وجه الخصوص نتيجة أي اختلال في سلاسل الإمداد.وعلى الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في أبريل 2020 مع بداية جائحة كورونا إلا أنه كان يعكس سلوكًا احترازيًا في ضوء تدابير احتواء تفشى الجائحة كحظر التجول الجزئي، والتي تزامنت مع الزيادة الموسمية في الأسعار بسبب حلول شهر رمضان.ومنذ ذلك الوقت، ظلت الضغوط التضخمية ضعيفة إلى حد كبير مع استمرار تأثر معدلت التضخم السنوية بشكل أساسي بالأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس، وتبعًا لذلك، فقد أصبح تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا على معدلت التضخم تأثير انكماشي، حيث لم تتحقق المخاوف التضخمية على عكس ما شهدت مصر في بداية انتشار الجائحة وبعض البلدان الأخرى.وقد عكس ذلك تباطؤ النشاط القتصادي الناجم عن إجراءات احتواء انتشار الجائحة، إضافة إلى تداعيات الصدمة على الصعيدين المحلى والعالمي. بالتالي، فقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي معدلا بلغ 3.6 ٪ بشكل مبدئي في السنة المالية 2019 2020، مقارنة ب 5.6 ٪ في العام المالي السابق.وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المبدئي 0.7 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد أن سجل سالب 1.7 ٪ خلال الربع السابق من ذات العام. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 7.3 ٪ في الربع الثالث من عام 2020، بعدما ارتفع إلى 9.6 ٪ في الربع الثاني من ذات العام.