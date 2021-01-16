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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القوات المسلحة تنفذ عمليات تطهير وتعقيم لمجمع مواقف السلام وعبود والمظلات ومحطات مترو

السبت 16/يناير/2021 - 04:23 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي اللازم لمجمع مواقف السلام النموذجي، والذي يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميًا ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحري وضواحي محافظة القاهرة وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن انتظار الركاب.

يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

كما تم تطهير وتعقيم محطتي مترو الهايكستب وعدلي منصور وما تحتويه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز التذاكر وحوائط وأماكن انتظار؛ بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين، وكذا تطهير وتعقيم موقفي عبود والمظلات والمناطق المحيطة بهما.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها كل الخصائص الصحية الآمنة بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وبمعدلات أزمنة قياسية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" في كل المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، والتي تشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها على مدار اليوم.

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