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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

افتتاح المعسكر التدريبى الأول لاتحاد طلاب جامعة سوهاج

السبت 16/يناير/2021 - 04:27 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المعسكر التدريبي الأول لاتحاد الطلاب، بمشاركة ٥١٠ طلاب وطالبات بجميع الكليات، والذي يستمر على مدار ٣ أسابيع على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد عبدالله، وكيل كلية التربية الرياضية للتعليم والطلاب، محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارات رعاية الشباب ومسئولي لجان اتحاد الطلاب.

وألقى الدكتور أحمد عزيز كلمة افتتاحية أكد فيها الدور الهام لاتحاد الطلاب داخل الجامعة، الذي يظهر واضحًا من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنفذ علي مدار العام بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على مواجهة القضايا المجتمعية الشائعة، مضيفًا أن مثل تلك الفعاليات يسهم في تنمية القيم الأخلاقية لدي الطلاب وترسيخ الوعي الوطني وزيادة الانتماء، إلى جانب تدريبهم علي العمل الجماعي بروح الفريق، وتساعدهم علي اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الإبداعية في شتي الأنشطة وخاصة الرياضية منها.

ومن جانبه قال محمد حمادة، إنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، فقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ٢٥ متدربا، موضحًا أن البرنامج التدريبى يشمل مجموعتين يوميًا، ويتم التدريب في ألعاب الجودو، الجمباز، كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، والكاراتيه، وذلك على أيدي نخبة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية وأخصائي إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

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