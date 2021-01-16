استمرار فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال إلى 20 يناير (صور)

انطلقت فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال، الخميس الماضي، ويستمر حتى 20 يناير، تزامنا مع إعلان إجازة نصف العام الدراسي، والدخول مجانا بشرط ارتداء الكمامات.يضم المعرض قرابة 100 ألف كتاب متنوع ما بين تعليمي وتثقيفي وغيرها، كما تشمل ألعاب تعليمية للأطفال.وتوافد العديد من الأهالي بصحبة أطفالهم بهدف التنزه والتثقيف، خاصة وأن المعرض زادت شهرته خلال فعالياته السابقة والذي يقام أكثر من مرة خلال العام الواحد.